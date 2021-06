직원 출신 상임이사 선임은 최초

[아시아경제 한진주 기자] 김종순 한국장학재단 기획조정부장이 신임 상임이사로 선임됐다. 직원 출신 상임이사 선임은 이번이 처음이다.

김종순 상임이사는 전북대학교 정치외교학과를 졸업하고 한국외국어대학교 경영대학원 국제금융학 석사과정을 마쳤다.

김 상임이사는 광주은행, 피스트글로벌, 하이파오피스를 거쳐 2011년 한국장학재단에 입사했다. 한국장학재단에서는 인사부장, 학자금대출부장, 국가장학부장, 기획조정부장 등을 역임했다.

