제일건설, ‘파주 제일풍경채 2차 그랑베뉴’ 내달 7일 1순위 청약

[아시아경제 류태민 기자] 제일건설은 ‘파주 운정신도시 제일풍경채 2차 그랑베뉴’가 내달 6일 특별공급을 시작으로 청약이 진행된다고 30일 밝혔다.

파주 운정신도시 제일풍경채 2차 그랑베뉴는 파주 운정신도시3지구 A10블록에 들어서며 지하 1층~지상 최고 23층 총 660가구 규모다. 전용면적별 분양 가구 수는 ▲59㎡ 172가구 ▲84㎡ 318가구 ▲104㎡ 170가구다.

평균 분양가는 공공택지 분양가 상한제 적용으로 3.3㎡당 1276만원으로 책정됐다. 일반공급은 파주시 외 기타 수도권 거주자를 대상으로 공급량의 70%가 배정됐다. 전용면적 85㎡ 이하 25%, 전용면적 85㎡ 초과는 70%가 추첨제로 나와 가점이 부족해도 당첨을 노려볼 수 있다.

이 단지는 지난 25일 견본주택 오픈 이후 예비 청약자들의 관심을 끌고 있다. 공식 홈페이지 내 견본주택 사전 방문예약은 조기 마감됐으며, 고객들의 요청으로 추가로 진행된 방문예약도 20여분 만에 마감됐다.

분양 관계자는 “GTX 등 서울행 교통호재가 대기 중이고, 학세권 입지 등 주거 인프라가 우수하다”며 “제일풍경채 브랜드 파워에 걸맞게 우수한 상품과 설계를 적용해 입주민들이 자부심을 가지고 거주할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

견본주택은 경기 파주 와동동 1498-3에 위치한다. 입주 예정일은 2024년 1월 예정이다.

