英 TP ICAP, 기관 대상 가상화폐 거래 플랫폼 개설

헤지펀드·투자은행 등 기관투자자 전용 플랫폼

[아시아경제 조유진 기자] 영국의 금융 중개사 TP ICAP가 피델리티와 스탠다드차타드(SC) 산하 벤처 투자 조직과 기관 대상 가상화폐 거래 플랫폼을 만들 계획이라고 블룸버그 통신이 29일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 TP ICAP는 피델리티 디지털 애셋, 조디아 커스터디 등과 함께 가상화폐 거래 플랫폼을 개설하기 위해 영국 금융당국의 허가를 기다리고 있다.

올 하반기 영업 개시를 목표로 하며, 헤지펀드·투자은행 등 유럽의 기관 투자자들이 가상화폐를 거래할 수 플랫폼을 제공할 예정이다.

TP ICAP는 우선 비트코인부터 시작해 이더리움 등으로 거래 대상을 단계적으로 넓혀 갈 생각이다.

TP ICAP는 지난 2019년 시카고상품거래소(CME)를 통해 비트코인 선물과 옵션을 출시한 바 있다.

TP ICAP의 디지털 자산 부문 공동대표인 던컨 트렌홀름은 "가상화폐에 대한 투자자들의 관심이 폭발했다"고 사업 추진 배경을 설명하면서 피델리티와 스탠다드차타드가 플랫폼에 투자하는 형식으로 참여하는 것은 아니라고 밝혔다.

비즈니스 인사이더는 이번 움직임에 대해 "최근 비트코인의 가격 하락에도 불구하고 가상화폐에 대한 제도권의 관심이 높아지고 있다는 신호"라고 해석했다.

앞서 SC 산하 벤처 투자 조직인 SC벤처스는 이달 초 홍콩에 기반을 둔 가상화폐 거래소 운영업체인 BC테크놀로지그룹과 합작해 영국과 유럽에 가상화폐 거래 플랫폼을 만든다고 밝힌 바 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr