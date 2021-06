광주 서구, 김대중컨벤션센터 ‘KDJ 책마당 인동초’ 개관

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자]=광주광역시 서구(구청장 서대석)와 김대중컨벤션센터가 30일 시민복합문화공간 KDJ 책마당 인동초(忍冬草) 개관식을 개최했다.

이날 개관식에는 광주시립미술관장, 광주문인협회장 등이 참석한 가운데 갤러리, 책마당, 민주로드 투어와 시민들의 시화전, 시낭송회가 진행됐다.

김대중컨벤션센터 KDJ 책마당 인동초는 인권평화 주제 독서문화공간으로 민주주의, 인권의 가치를 광주 시민과 공유하기 위해 조성됐다.

서구는 400여권의 인권평화도서를 지원했으며 향후 인권도서 전시회, 평화도서 목록 배부, 원화 전시회 등을 추진할 계획이다.

또 지역사회가 민주주의와 인권의 가치를 공유할 수 있도록 다양한 지원을 할 예정이다.

생활SOC 작은도서관, 스마트도서관 조성, 공공도서관 건립을 통해 시민들이 다양한 독서문화를 향유할 수 있도록 도서관 접근성도 높일 예정이다.

서구 관계자는 “서구는 독서특화도시를 선포하고 어디에나 책이 있는 서구를 만들기 위해 독서인프라를 확대해 왔으며 그 일환으로 KDJ 책마당 인동초 조성에 함께 했다”며 “시립미술관, 김대중컨벤션센터 등 지역사회와 함께하고 상생하는 좋은 기회가 됐다”고 말했다.

