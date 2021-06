산은 "기업유동성지원기구 매입기간 연말까지 연장"

코로나19 장기화로 어려움 겪는 저신용기업의 자금조달 위해

[아시아경제 박선미 기자] 저신용등급 포함 회사채·CP 매입기구인 기업유동성지원기구(SPV) 매입기간이 연말까지 연장된다.

30일 KDB산업은행은 정부·한국은행과 함께 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 저신용기업의 자금조달 원활화를 위해 SPV 매입기간을 연말까지로 연장하기로 결정했다고 밝혔다.

이에따라 지난해 7월 제4차 비상경제중앙대책본부 논의를 거쳐 출범한 SPV의 회사채·CP 매입기간이 당초 다음달 13일까지였지만 연말까지 연장돼 회사채·CP 시장의 안전판 역할을 지속할 방침이다.

다만, 한국은행의 SPV에 대한 대출 실행 시한은 연장되지 않는다. 향후 시장상황을 살펴가며 필요시에는 SPV에 대한 추가 대출을 재개하는 쪽으로 방향을 잡았다. 최근 회사채·CP 시장이 설립 당시에 비해 비교적 안정된 흐름을 보이고 있고 SPV의 매입여력이 연말까지 충분할 것으로 판단됨에 따른 것이다.

산은 관계자는 "향후에도 정부·한은·산은간 정책공조를 지속하는 한편 시장 상황을 살펴 금융시장 안정장치간 연계지원을 통해 금융시장 안정에 만전을 다하겠다"고 전했다.

