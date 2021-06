KB국민은행-제주도, 반려동물 복지·문화 정책 추진 업무 협약

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 제주특별자치도와 반려동물 복지·문화 정책 추진 업무 협약을 체결한다고 30일 밝혔다.

업무협약을 통해 KB국민은행은 ▲제주도 입도객 동반 반려동물 관리 프로세스 간편화 ▲반려동물 친화정책 선도 프로그램 ▲반려동물 등록 프로세스 개선 ▲제주도 반려동물 스타트업 육성 등 반려동물 복지 분야에 있어서 제주도와 공동 협력 관계를 강화해 나갈 예정이다.

제주특별자치도 서울본부에서 전날 열린 협약식에는 원희룡 제주특별자치도지사, 허인 KB국민은행장 및 양 기관 관계자들이 참석했다. 원희룡 도지사는 “제주도의 반려동물 복지 정책 지원을 위한 KB국민은행 과의 업무 협약 체결을 환영한다”며, “다양한 반려동물 복지 분야 협업을 통해 제주지역 사회는 물론 국가의 선진 동물복지 문화 정착에 이바지하겠다”고 밝혔다.

허인 KB국민은행장은 “KB국민은행은 제주도청과 반려동물 복지·문화 정책 추진에 협력체계를 구축해 다양한 서비스와 시스템을 함께 제공하겠다”며, “나아가 사회적으로 성숙한 반려동물 문화를 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 KB금융그룹은 반려동물 관련 제도 및 문화 개선을 위해 관련 기업 및 정부·지자체와 지속적으로 협업 모델을 구축하고 대표 모바일뱅킹 플랫폼인 KB스타뱅킹 내에 반려동물 관련 콘텐츠를 지속적으로 확대할 계획이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr