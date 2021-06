경찰, 내달 3일 민주노총 대규모집회에 "엄정 사법처리 방침"

"변이 바이러스 재확산, 민주노총 집회 취소 당부"

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 다음달 3일 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 대규모 여의도 도심 집회에 대해 엄정 대응 방침을 밝혔다.

서울경찰청은 30일 "민주노총과 산하단체는 오는 30일 전국노동자대회를 앞두고 여의도와 도심권에 총 97건(각 9명)의 집회와 행진을 신고한 후, 대규모 인원의 상경집회를 추진하고 있다"며 "전국에서 상경한 노조원들로 인해 코로나19 감염병의 전국단위 확산을 초래할 수 있는 심각한 상황"이라고 밝혔다.

특히 최근 신고인원을 초과해 열었던 택배노조 집회에서 코로나19 확진자 2명이 발생한 바 있다. 경찰은 서울시내 특정장소에 다수 인원이 집결할 가능성이 높다고 지적했다. 이에 따라, 서울시는 감염병예방법 제49조에 의거 해당 단체들의 노동자대회 관련 서울지역 집회 신고에 대해 금지통보했다.

서울청은 "경찰에서도 공공의 안녕질서에 직접적인 위험을 초래할 것이 명백한 해당 집회들에 대해 금지통고 하는 한편, 집결이 예상되는 여의도권 및 주요 도심에 대해 가용 가능한 전국의 경찰력과 장비를 최대한 동원하여 집결 자체를 차단할 예정"이라며 "방역수칙을 위반하고 대규모 상경 불법집회를 개최할 경우 관련 법령에 따라 해산절차를 진행하고, 경력 폭행 등 묵과할 수 없는 불법행위에 대해서는 현행범 체포 등 강력 대처할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "최근 국내에서도 코로나19 변이 바이러스가 발견되면서 감염병 재확산의 기로에 선 위중한 시기"라며 "민주노총에서는 그동안 방역 당국과 온 국민이 한마음이 되어 쏟아온 방역 노력이 헛되지 않도록 이번 전국노동자대회를 취소해 줄 것을 다시 한번 당부한다"고 밝혔다.

