경남도 7개 노선, 제4차 국가철도망구축계획에 반영

5개 사업 7조9947억원 반영, 일반철도 3개 노선과 광역철도 2개 노선

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 7개 노선이 '철도산업위원회'의 심의를 거쳐 국토교통부 제4차 국가철도망구축계획에 29일 최종 반영됐다.

국가철도망구축계획은 '철도건설법'에 따른 10년 단위 중장기 법정 계획이다.

이번 제4차 국가철도망 구축계획에 노선이 반영되면 기획재정부의 예비타당성조사를 거쳐 사업 추진 여부가 결정된다. 이를 통해 본격적으로 타당성 조사 및 기본계획, 기본 및 실시설계, 공사 등 철도 사업을 진행할 수 있다.

경남도의 창녕대합산단산업선, 부산항신항연결지선, 달빛내륙철도 등 일반철도 3개 노선, 부울경 순환 철도, 부산-양산-울산 광역철도 등 광역철도 2개 노선 총 5개 사업 7조9947억원이 반영됐다.

창원산업선, 마산 신항선 2개 노선은 추가 검토사업으로 반영됐다.

창녕대합산단 산업선은 대구서남부 지역산단을 연결한다. 경남 중부내륙의 철도 물류와 여객 수송을 통해 양 지역 간 균형발전의 발판이 될 것으로 기대된다.

부산항신항연결지선도 가덕도 신공항과 연계해 신항 배후철도를 부전~마산 복선전철에 지선으로 연결해 물류와 여객 수송이 원활해질 것으로 예상된다.

지난 4월 국토교통부 공청회 결과에는 달빛내륙철도가 추가 검토사업이었으나, 비수도권의 철도교통망 확충과 영호남의 공동번영 등을 위한 공동 노력으로 이번에 신규사업으로 반영됐다.

이로써 대구에서 합천, 거창, 함양을 거쳐 광주까지 1시간대 생활권을 형성할 수 있게 됐다.

부울경 순환 철도와 부산-양산-울산 광역철도가 반영됨에 따라 부울경을 1시간 생활권으로 형성한다.

생활, 경제, 문화 공동체 구축과 주요 거점 간 광역교통망 확충을 통한 공간 압축으로 부울경 메가시티 조기 실현에 박차를 가할 수 있게 됐다.

다만 창원산업선, 마산신항선은 장래 여건 변화 등에 따라 추진하는 추가 검토사업으로 반영됐다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr