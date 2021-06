공공기관과 혁신제품 기업 연결, 조달시장 진입 돕는다

한전, 가스공사 등 12개 공공기관과 24개 기업 혁신제품 연결

[아시아경제 김종화 기자] 에너지 공공기관과 혁신제품을 만든 기업을 서로 연결, 기업들이 공공 조달시장에 진입할 수 있도록 돕는 행사가 열린다.

중소벤처기업부는 30일 대전 컨벤션센터에서 에너지 관련 공공기관(12곳)과 혁신제품 기업과의 제품 구매상담을 연결해 주는 매칭데이 행사를 개최한다고 밝혔다.

우수연구개발 혁신제품은 중기부의 기술개발사업 지원을 받아 기술개발에 성공한 제품 중에서 혁신성과 공공성이 뛰어난 제품을 지정, 공공기관과 수의계약을 통한 초기판로를 지원하는 제도로 지난해 도입됐다.

중기부는 2020~2021년 상반기까지 3차례에 걸쳐 혁신제품을 모집·평가해 159개 제품을 지정했고, 이 가운데 48개 제품이 공공조달에 성공, 지난달 말 기준 약 316억원의 매출을 올렸다.

혁신제품 지정제도가 시행 초기여서 공공기관의 이해도가 낮고, 혁신제품 지정기업은 마케팅 등 홍보 부족으로 공공조달 진입에 어려움을 겪어 왔다. 이에 중소기업 혁신제품에 대한 공공기관의 이해도를 높이고, 혁신제품이 구매로 이어질 수 있도록 돕기 위해 이번 매칭데이 행사가 마련됐다.

이번 행사는 에너지기술마켓 회원기관인 한국전력공사, 한국가스공사, 한국중부발전, 한국남동발전, 한국지역난방공사, 한전원자력연료, 한전KDN, 한국수력원자력, 한국에너지공단, 한국원자력환경공단, 한국전력기술, 한국중부발전 등 12개 에너지 관련 공기업과 공공기관이 적극 참여했다.

에너지 공공기관들은 중기부 우수연구개발 혁신제품(159개)을 검토한 후 자사에 적용 가능성이 높은 혁신제품을 선택하고, 해당 혁신제품을 개발한 기업이 참여해 매칭이 이뤄졌다.

이번에 매칭된 제품은 신재생에너지(6개), 기계장치(7개), 산업안전(7개), 시설관리(4개) 등 총 24개로 매칭데이에 참여한 공공기관은 중기부 혁신제품에 대해 높은 관심을 보였다.

이번 행사와 함께 혁신제품을 개발하는 기업이 공공조달 참여 과정에서 겪는 애로사항을 듣고, 공공판로 확대 방안을 모색하는 간담회 자리도 마련됐다. 간담회에는 중기부와 중소기업기술정보진흥원, 혁신제품 지정기업 5개사가 참여했다.

윤세명 중기부 기술개발과장은 "코로나19 이후 어려운 경제상황 속에서 중소기업의 초기 판로 확보를 위한 혁신조달 정책이 더욱 주목받고 있다"면서 "중기부는 공공부문이 능동적으로 중소기업의 혁신제품을 구매해 활용할 수 있도록 앞으로도 적극적인 역할을 수행하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr