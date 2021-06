[아시아경제 황윤주 기자] ▲ 강성구씨 별세, 김정훈(태광산업 홍보팀 부장)씨 장인상 = 29일, 건국대학교병원 장례식장 102호실, 발인 7월1일 오전 11시, 장지 서울시립승화원. ☎ 02-2030-8009

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr