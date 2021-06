오로라월드, 닥터스마일케이 '썸머 마스크 시리즈' 출시

[아시아경제 장효원 기자] 글로벌 캐릭터 콘텐츠 기업 오로라 오로라 039830 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 200 등락률 +1.85% 거래량 214,204 전일가 10,800 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 오로라월드, 어린이날 기념 특가행사와 랜덤박스 이벤트 진행글로벌 인기 3D 애니 ‘출동! 유후 구조대’ 시즌2 KBS 방송오로라, 보통주당 100원 현금배당 결정 close 월드의 프리미엄 마스크 브랜드, 닥터스마일케이가 더 얇고 시원해진 ‘썸머 마스크 시리즈’를 출시했다. 이번에 출시한 라인은 ‘컬러블 스킨 마스크’와 ‘KF80 프레시 라이트 마스크’다.

‘컬러블 스킨 마스크’는 항균 99.9% 겉감을 사용한 총 6가지 컬러 마스크로 마스크에 다채로운 컬러를 입혀, 오늘의 기분 또는 데일리룩에 맞는 컬러를 선택할 수 있다. 라이트 컬러 시리즈인 라이트 옐로우, 라이트 핑크, 민트 색상은 미듐(M) 사이즈, 딥 컬러 시리즈인 브라운, 퍼플, 베이지 색상은 미듐(M), 라지(L) 2가지 사이즈로 제공된다.

‘KF80 프레시 라이트 마스크’는 2D 새부리형 구조로 입과 마스크 사이의 공간을 만들어 숨쉬기 편한 특징을 가지고 있으며 기존 4중 구조 필터에서 3중 구조 필터로 변경해 더 얇고 편안한 착용감은 물론 KF80 식약처 허가로 바이러스와 미세먼지를 차단해준다.

닥터스마일케이 제품의 가장 큰 특징은 피부 저자극 안감 사용이다. 장시간 마스크 착용에 의한 피부 트러블을 호소하는 소비자 니즈를 반영해 탄생한 제품으로, 아기 기저귀에 사용되는 써멀본드 원단을 안감으로 사용하여 연약한 피부를 보호할 뿐만 아니라 편안한 착용감을 제공한다.

실제 닥터스마일케이 마스크에 사용된 원단의 피부 자극 테스트를 진행한 결과, 피부 자극 지수 0.00의 저자극 판정을 받았으며, 최근 세계적 인정기준인 독일 더마테스트에서 안전등급인 ‘Excellent’를 획득하여 피부에 안전한 저자극 제품임을 판정받았다는 설명이다.

한편 닥터스마일케이는 이번 신제품 출시를 기념해 오는 7월25일까지 약 한 달간 닥터 스마일케이 공식 네이버 스토어와 공식 쇼핑몰을 통해 반값 특가 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr