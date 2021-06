정부, 한국형 친환경선박 개발 본격 착수…온실가스 70% 저감

산업부·해수부, '친환경선박 전주기 혁신기술 개발사업' 예타 통과

[세종=아시아경제 권해영 기자] 조선·해운산업의 친환경 전환을 위한 '한국형 친환경선박'(그린쉽-K) 개발이 본격적으로 시작된다.

산업통상자원부와 해양수산부는 '친환경선박 전주기 혁신기술 개발사업'이 예비타당성 조사를 최종 통과했다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화 등에 발맞춰 온실가스 배출이 적은 친환경 추진선박 관련 기술 개발을 골자로 한다. 내년부터 오는 2031년까지 10년간 총 2540억원이 투입된다. 친환경 추진선박은 수소·암모니아 등 친환경 연료를 활용하는 저탄소·무탄소 선박과 전기·하이브리드 선박 등 차세대 추진 시스템을 갖춘 미래 고부가가치 선박을 뜻한다.

우선 선박 온실가스 배출량을 2008년 대비 70% 감축하기 위한 수소·암모니아 연료 추진기술, 전기·하이브리드 추진시스템 등 핵심기술 및 설계기술을 개발한다. 친환경선박 신기술의 성능과 안전성을 검증하기 위한 시험·평가 실증기술도 만든다. 친환경 연안 선박을 먼저 개발해 실증하고 보급 기반을 확보한 후 대형 주력 선박의 사업화와 연계할 계획이다. 신기술 적용·상용화를 위한 기준 마련 등 법제도 개선과 국내외 표준화 협력에도 나선다.

정부는 이번 사업으로 온실가스를 70% 이상 저감할 수 있는 선박 기술을 개발하고 실증 및 운용 실적을 확보해 친환경선박 관련 선진국과의 기술 격차를 해소한다는 계획이다. 아울러 현재 연안-대양 선박으로 이원화된 국내 조선산업과 기자재산업, 해운산업 등 전후방 산업을 친환경 대체연료, 추진시스템 기술로 연계해 새로운 산업 생태계를 구축한다는 목표다.

정부 관계자는 "친환경선박으로의 전환은 피할 수 없는 국제 규범상 의무이자 조선·해운 분야의 새로운 도전과제"라며 "친환경선박 핵심기술을 확보해 미래시장을 선점하고 새 시대를 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

