[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 정유미가 물오른 미모로 근황을 전했다.

최근 정유미는 자신의 인스타그램에 "CU soon"이라는 글과 함께 자신의 일상을 담은 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 정유미는 꽃무늬 원피스를 입고 청순한 미모를 자랑했다.

정유미는 다양한 드라마 및 영화에 출연하며 얼굴을 알려왔으며, 현재는 가수 강타와 공개 열애 중이다.

