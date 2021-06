MGM리조트 "라스베이거스 호텔·카지노 전력 태양광으로 전환"

[아시아경제 박병희 기자] 미국 카지노·리조트 업체 MGM 리조트 인터내셔널이 라스베이거스 호텔과 카지노 발전원을 태양 에너지로 바꿀 계획이라고 AP통신이 28일(현지시간) 보도했다.

MGM 리조트는 라스베이거스 북동쪽 사막에 32만3000개 태양광 패널을 100메가와트(MW) 전력을 생산할 것이라고 밝혔다. 100MW는 2만7000개 미국 가정이 1년 내내 쓸 수 있는 전력이다.

MGM리조트는 라스베이거스 13개 호텔과 3만6000개 객실에서 사용될 전력의 90%를 태양광 발전을 통해 충당할 수 있을 것이라고 밝혔다. MGM은 관련 업계에서는 최대 규모의 신재생 에너지 프로젝트라고 설명했다.

MGM은 신재생 에너지 활용으로 온실가스 배출량을 2025년까지 45% 줄일 계획이라고 밝혔다.

MGM 리조트의 빌 혼버클 사장 겸 최고경영자(CEO)는 네바다주 최대 카지노업체로서 온실가스 배출량을 줄이는 것은 의무라며 다른 업체와 차별화된 입지를 지켜나가겠다고 밝혔다.

