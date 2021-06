현대해상 "여름철 빗길 미끄럼 사고 치사율 3배 높아"

[아시아경제 오현길 기자] 여름철 빗길 과속 등으로 차량 미끄럼 사고가 발생하면 일반 교통사고와 비교해 치사율이 3배 이상 높아지는 것으로 나타났다.

비 내리는 날 야간(20시~5시)의 교통사고 위험도는 평소 야간 대비 1.50배 높은 것으로 나타났다.

특히 우천시 빗길 미끄럼사고는 비가 오지 않을 때보다 1.75배, 고속도로에서는 2.46배까지 증가했다. 빗길 미끄럼사고의 치사율은 일반 교통사고 대비 3.34배, 중상자 발생률은 1.98배 높아졌다.

김태호 현대해상 교통기후환경연구소 박사는 "빗길에서 과속 운전 시 타이어와 노면 사이에 수막현상이 발생해 미끄럼 사고로 이어지는 경우가 많다"며 "빗길 운전 시에는 제한 속도보다 20% 이상 속도를 줄이고, 차간거리는 평소 대비 1.5배 이상 유지하며, 제동 시에는 브레이크를 여러 번 나누어 밟는 것이 안전하다"고 말했다.

이어 "장마철에는 타이어 상태를 수시점검하고 마모된 경우에는 미리 교체하는 것이 중요하며, 공기압을 10% 정도 올려주면 노면과의 마찰력이 높아져 수막현상을 예방하는데 도움이 된다"고 말했다.

또 연구소는 2012년부터 2020년까지 8년 동안 서울에서 발생한 차량 침수 사고를 분석한 결과, 차량침수사고의 82.3%가 시간당 35mm 이상일 때 발생했다.

강수량 38.5mm 이상일 때의 침수사고 위험도(2.016대/시간)가 그 이하일 때(0.484대/시간)보다 4.17배가 높았다고 밝혔다.

차량 침수사고는 서울시 내에서 전반적으로 지대가 낮은 강남, 서초구에서 46.0%가 발생했으며 집중적으로 발생하는 시간대는 퇴근 직후(20~22시)에 18.3%, 출근 직전(6~8시)에 14.5%로 나타났다.

김 박사는 "빗길 교통사고와 차량 침수사고는 조금만 관심을 기울이고 대응하면 사전에 예방할 수 있는 경우가 많다"고 조언했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr