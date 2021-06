추미애 "尹 대권 꿈 가져서는 안 될 부적격 인물…최재형 출마는 국민 모욕"

[아시아경제 김소영 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장을 향한 부정적인 대권 전망을 내놓으며 대립각을 세웠다.

추 전 장관은 29일 BBS라디오 '박경수의 아침저널'에서 윤 전 총장을 "장관을 하면서 윤 전 총장에 대해 징계도 청구했고 그 전에 감찰도 해봤다"며 "대권 꿈을 가져서는 안 될 부적격한 분"이라고 비판했다.

그는 "윤 전 총장에게 잘 씌워진 포장지가 벗겨지는 것은 결국 시간문제"라며 "대선 후보가 되려면 당당하게 법치를 주장하고, 헌법 정신을 주장했으니만큼 당당했으면 좋겠다"고 강조했다.

지지율에 대해서는 "출마선언을 하고 여론조사를 보니까 제 지지율은 올라가고 윤 전 총장의 지지율은 급감했다"며 "'추미애가 뜨면 윤석열이 뜬다'는 주장은 허무맹랑하다는 게 드러났다"고 주장했다.

그러면서 "저는 출마 결심을 하면서 윤 전 총장에 대해서는 쌀 한 톨만큼도 염두에 두지 않는다"며 "정공법으로 제가 정치를 하면서 꿈꾼 것을 실현해보고 싶다"고 덧붙였다.

한편 28일 감사원장 직을 내려놓은 최재형 전 감사원장에 대해서는 "최고의 사정당국 수장들이 대선으로 직행하는 것은 국민 입장에서는 대단히 모욕적인 것"이라고 지적했다.

이어 "냉각기를 거치지 않고 바로 대선으로 직행하는 것은 헌법 유린이며 국정농단으로 불러도 손색없는 사건"이라며 "반드시 국민의 심판을 받을 것"이라고 경고했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr