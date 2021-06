부천시, 3분기 청년기본소득 신청 접수…분기별 25만원 지급

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 올해 3분기 청년기본소득 희망자를 7월 한 달 동안 모집한다.

청년기본소득은 청년층의 사회적 기본권 실현을 지원하기 위해 분기별 25만원씩 연간 최대 100만원을 지역화폐(부천페이)로 지급하는 청년복지정책 사업이다.

3분기 청년기본소득 신청자는 최대 50만원까지 일괄 지급할 계획이며, 일괄지급을 원치 않으면 분기별로 지급한다.

신청대상은 1996년 7월 2일부터 1997년 7월 1일 사이에 출생한 24세 청년이다. 경기도에서 최근 3년 이상 계속 거주하거나 합산해 10년 이상 거주한 이력이 있으며, 현재 부천시에 주소를 두고 있어야 한다.

신청방법은 경기도 일자리 플랫폼 '잡아바' 홈페이지(apply.jobaba.net) 또는 경기청년포털(youth.gg.go.kr)에서 온라인 또는 모바일로 신청하면 된다. 심사를 거쳐 지급대상자로 확정된 청년에게는 8월 20일 이후 순차적으로 지급한다.

청년기본소득으로 지급받은 부천페이는 지역내 전통시장과 동네슈퍼, 편의점, 미용실 등 소상공인 사업체에서 사용할 수 있으며 백화점, 대형마트, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 유흥업소 등에서는 사용이 제한된다.

