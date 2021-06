현대차 'BTS-보스턴다이내믹스 로봇' 댄스영상 공개

현대자동차, 글로벌 브랜드 홍보대사 방탄소년단이 로봇개 스팟(가운데 왼쪽), 아틀라스(가운데 오른쪽)와 함께 춤 추는 영상 공개 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 이창환 기자] 방탄소년단이 현대자동차의 계열사인 보스턴 다이내믹스의 로봇들과 춤추는 영상이 공개됐다.

현대차는 29일 글로벌 브랜드 홍보대사 방탄소년단이 보스턴 다이내믹스의 로봇 '스팟(Spot)'과 '아틀라스(Atlas)와 아이오닉 브랜드 음원에 맞춰 춤추는 영상 ‘웰컴 투더 패밀리 위드 BTS(Welcome to the Family with BTS)’를 공개했다고 밝혔다.

현대차는 이번 영상을 통해 방탄소년단 안무를 로봇 춤으로 적용한 보스턴 다이내믹스의 기술력을 보여줬다. 방탄소년단과 로봇의 만남을 통해 다소 낯설 수 있는 ‘로보틱스(로봇공학)’를 MZ세대에게 친근하게 표현한 것이 특징이다.

이번 영상은 현대차와 방탄소년단 광고 촬영장에 놀러온 ‘스팟’을 어린이용 넥쏘 차량이 맞이하며 시작된다. 방탄소년단 멤버들과 ‘스팟’이 만나 기본적인 동작을 서로 보여주고 따라하는 장면이 이어지고 난도 있는 방탄소년단 안무를 로봇개 ‘스팟’이 습득하는 모습을 통해 보스턴 다이내믹스의 뛰어난 기술력을 보여준다.

특히 방탄소년단 멤버들과 같은 느낌의 동작을 선보이는 ‘아틀라스’의 등장으로 열기가 더해지는 영상은 춤을 습득한 로봇들이 단체 군무를 보여주며 끝이 난다. 이번에 공개된 ‘웰컴 투더 패밀리 위드 BTS’ 영상은 현대차그룹이 보스턴 다이내믹스 인수를 완료한 기념으로 제작됐다.

현대차 관계자는 “보스턴 다이내믹스 인수로 로봇 신사업을 본격적으로 확장하고 고객들에게 한 차원 높은 경험을 제공할 예정”이라며 “로보틱스를 알리기 위해 MZ 세대와 소통하며 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 선보일 예정”이라고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr





