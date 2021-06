트램펄린 안전사고 5년간 220건…1~3세 56%

소비자원, 소비자위해감시시스템 접수 분석

[아시아경제 임춘한 기자] 가정에 설치한 트램펄린에서 어린이가 미끄러지거나 떨어지면서 다치는 사고가 늘어난 것으로 나타났다.

29일 한국소비자원은 2016~2020년 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 가정 내 어린이용 트램펄린 관련 안전사고는 총 220건이었다고 밝혔다.

지난해 66건으로 전년보다 53.5% 늘어나는 등 2016년 이후 증가세를 보였다. 연령별로는 걸음마기(1~3세) 어린이의 사고가 전체의 56.4%를 차지해 가장 많았다. 이어 유아기(4~6세) 23.2%, 학령기(7~14세) 18.6% 등의 순이었다.

트램펄린 위에서 뛰다가 중심을 잃어 미끄러지거나 넘어지는 사고가 전체의 41.8%를 차지했다. 심한 경우 사고 어린이의 성장판 일부가 손상된 사례도 있었다. 추락 사고는 29.5%, 쇠기둥 등 트램펄린의 프레임이나 주변 벽·가구 등과의 충돌 사고는 19.1%였다.

사고로 다친 부위는 머리 및 얼굴이 46.8%로 가장 많았고, 둔부·다리·발(27.7%), 팔·손(20.0%) 등이 뒤따랐다. 부상 유형은 열상 등 피부 손상(38.6%), 골절을 비롯한 근육·뼈·인대 손상(33.6%), 타박상(24.5%) 순이었으며 뇌진탕은 2.3%를 차지했다.

소비자원은 가정 내 트램펄린 관련 사고를 예방하기 위해 스프링 덮개와 그물망 등 안전장치가 있는 제품을 구매하고, 벽 등과 간격을 두고 제품을 설치해야 한다고 밝혔다.

