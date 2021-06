[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구의회(의장 이영훈)는 28일 제265회 정례회 제3차 본회의를 끝으로 제8대 후반기 2기 예산결산특별위원회 구성을 마무리했다고 밝혔다.

지난 15일 제1차 본회의에서 국강현, 배홍석, 조상현, 박현석, 강장원, 조영임, 김영관, 공병철, 이귀순, 유영종 의원 총 10명의 의원을 예산결산특별위원으로 선임했으며 25일 회의를 열어 위원장에 이귀순 의원, 부위원장에 공병철 의원을 선출했다.

위원회는 2021년도 추경예산안, 2022년도 예산안, 2021회계연도 결산 승인안 등을 심사할 예정이며 임기는 내달 1일부터 내년 6월 30일까지다.

이귀순 위원장은 “선배·동료 의원들과 지혜를 모아 코로나 위기 극복과 구민 생활 안전을 위한 예산 심사에 임할 것”이라며 “세금이 낭비되는 일이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

