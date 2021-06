[아시아경제 유현석 기자] CS CS 065770 | 코스닥 증권정보 현재가 6,460 전일대비 30 등락률 +0.47% 거래량 1,230,930 전일가 6,430 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 반토막 계좌 구원할 “대선주자 1위” 관련 황금주! 마지막 기회!러시아 發 호재 떴나? '이 종목' 오를 수밖에 close 는 70억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 운영자금에 모두 사용할 예정이다. 전환가액은 6576원으로 전체 주식수의 5.56% 규모다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr