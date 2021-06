“유덕열 구청장님, 열정적으로 일하시는 원동력 무엇인가요?”

유덕열 동대문구청장과 새내기 공무원들과 함께 세상 이야기로 청렴·소통의 장 마련-

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 조직 문화 개선과 청렴 문화 확산을 위해 25일 오후 '구청장님과 함께하는 세상 이야기'라는 소통의 장을 마련했다.

구는 열려 있는 방식으로 조직 내 청렴 문화를 확산하기 위해 행사나 간담회 같은 부담스러운 행사 대신 간부와 직원, 직원과 직원이 소통할 수 있는 ‘간부님과 함께하는 세상 이야기’를 시행하고 있으며 최홍연 부구청장에 이어 유덕열 구청장을 두 번째 멘토로 초대했다.

이날 유덕열 동대문구청장과 새내기 공무원 7명이 한자리에 모여 격식 없이 진솔한 대화를 나누는 시간을 가졌다. 새내기 공무원들은 공직생활 이전의 꿈과 공무원 생활에 대한 기대 등 자유로운 주제의 이야기가 오갔다.

또 젊은 세대의 관점에서 소통과 배려를 통한 신바람 나는 조직문화 조성을 위한 방법 모색도 함께 이뤄졌다.

“구청장님을 열정적으로 일하게 만드는 원동력은 무엇인가요?”라는 새내기 참석자의 질문에 유덕열 구청장은 “모든 일에 있어 적극적이고 최선을 다했을 때 이룰 수 있는 성취감이 주민에게 봉사할 수 있게 만드는 가장 큰 힘의 원천”이라고 답하며 서로를 이해하는 시간을 보냈다.

동대문구는 7월1일 민선 7기 3주년을 맞아 새내기 직원들과 함께 또 한차례 '구청장님과 함께하는 세상 이야기'를 진행할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “동대문구와 연을 맺은 새내기 공무원들이 첫 마음가짐, 초심을 잃지 않는 청렴한 공무원이 돼 주기를 바란다”며 “앞으로도 청렴하고 유연한 조직 문화를 만들기 위해 지속적으로 직원들과 소통의 시간을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

한편 동대문구는 청렴 1등급 도약을 위한 2021년 반부패 청렴정책 추진계획을 수립, 청렴혁신위원회를 운영 중이다.

또 청백-e시스템을 활용한 상시 모니터링 등 부패 위험 사전 예방 활동과 더불어 청렴문화 나눔에 관심 있는 직원들로 구성된 청렴 사랑 동호회를 운영하는 등 청렴을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

