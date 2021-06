이동훈 광주신세계 대표 '탈 플라스틱' 캠페인 동참

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 이동훈 ㈜광주신세계 대표가 탈 플라스틱을 위한 캠페인, 고고챌린지에 동참했다고 28일 밝혔다.

이 대표는 김재봉 신세계안과 대표원장에 지목을 받았다.

광주신세계는 지구를 위해 일회용 비닐봉지를 사용하지 않고 친환경 장바구니를 사용을 적극 권장하고 있다.

이외 광주신세계 친환경 경영에 활발히 활동을 하고 있다.

이달 초 지속가능한 환경과 착한 소비문화를 만들기 위해 친환경 캠페인을 지난 5일 환경의 날을 맞이해 On(켜다)-Green(초록) 마켓 행사를 진행했다.

에너지 절감을 위해 지난해에 일반 등을 LED 교체를 통해 기존 전력소비량 대비 약 50%를 절감하는 효과를 냈으며 화장실 세면대에 응수절감기 설치를 통해 20% 절감 효과를 냈다.

그리고 지난 2018년 설 명절부터 친환경·재활용 포장재와 냉매제를 확대·도입했다. 나무와 천 포장을 모두 없애고 재활용이 가능한 종이박스로 상품을 포장해 환경보호는 물론 상품의 품격까지 지켰다.

또 지하1층 식품매장에서는 주방세제, 생활용품, 세탁세제, 탈취제, 방향제 등 녹색 제품 홍보 및 판매 활성화에 노력하고 있다.

농산물 관련으로 그린스타(명절 선물), 과일, 야채, 계란 등 유기농 저탄소 무농약 인증 제품 등 친환경 상품도 판매하고 있다.

기존 식품 중심에서 이제는 전 장르로 친환경 매장 영역을 확대하기 위해 노력하고 있다.

이러한 노력의 결과로 환경부에서 지정하는 '녹색매장'으로 지난 5월에 지정됐다.

이 대표는 “미래세대를 위해 탈플라스틱 캠페인에 우리 모두 참여해 환경 회복에 작게나마 기여했으면 한다”고 말했다.

이동훈 대표는 다음주자를 광주지역 골프용품 스폴 브랜드 박상현 대표를 지목했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr