신라스테이, 도심 속 호캉스 '스테이케이션 패키지' 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 장거리 이동, 교통체증 등으로 인파가 붐비는 복잡한 여행지를 피해 도심 속에서 호캉스를 즐길 수 있는 '스테이케이션(Stay+Vacation)' 패키지를 선보인다고 28일 밝혔다.

미식과 휴식을 동시에 만족시킬 '인조이 라운지 앤 바(Enjoyable Lounge & Bar)' 패키지를 선보인다. 이 패키지는 신라스테이 '라운지 바'에서 준비한 신메뉴인 '브뤼에 치즈 오븐구이'를 맛볼 수 있는 패키지다. 브뤼에 치즈에 과일과 견과류 등 다양한 재료로 토핑하며 겉은 바삭하고 속은 촉촉하게 구워낸다. 와인도 함께 제공된다.

패키지는 객실(1박), 브뤼에 치즈 오븐구이(1개), 하우스 와인(1병), 신라스테이 시그너처 베어(1개)로 구성됐으며 8월 말까지 신라스테이 광화문, 서대문, 서초, 삼성, 천안, 울산, 해운대, 서부산, 제주에서 이용할 수 있다.

취미 생활을 즐기며 여유로운 시간을 보낼 수 있는 '릴렉싱 서머(Relaxing Summer)' 패키지도 준비했다. 신라스테이 서울권 호텔에서 선보이는 이 패키지는 호텔 객실에서 색다른 취미 생활을 체험하며 기프트로 제공되는 아로마 오일과 함께 편안한 휴식을 취하는 '힐링 베케이션' 상품이다.

패키지 이용고객에게는 수채화 컬러링북 키트가 제공된다. 수채화를 그리는데 필요한 아이템인 물감, 붓, 컬러링북이 키트에 포함돼 있어 초보자도 쉽고 간편하게 수채화를 그려볼 수 있다. 휴식을 위한 다양한 힐링 아이템도 준비돼 있다. 패키지 이용객 모두에게는 목, 어깨선 등 평소 피로감을 자주 느끼는 부위를 마사지하며 스트레스를 해소할 수 있는 아로마 롤온 오일과 친환경 코스메틱 브랜드 아베다(AVEDA)의 샴푸, 샤워젤, 바디로션, 컨디셔너, 비누 5종으로 구성된 트래블 키트를 제공한다.

패키지는 객실(1박), 버드인페이지 꽃잎 수채화 컬러링북 키트(1개), 아로마티카 아로마 롤온 오일(1개), 아베다 트래블 키트(1개), 조식 투고(TO GO) 도시락(2인)으로 구성됐다. 8월 말까지 신라스테이 광화문, 마포, 서대문, 역삼, 서초, 삼성, 구로에서 이용할 수 있다.

여름 시즌에만 한정으로 판매하는 애플망고 빙수를 맛볼 수 있는 '서머 루프탑 망고 빙수' 패키지도 선보인다. 이 패키지는 신라스테이 삼성에서 진행하는 것으로 애플망고를 풍성하게 올려낸 애플망고 빙수를 맛볼 수 있다. 패키지는 객실(1박), 애플망고 빙수(1개), 신라스테이 토퍼(1개)로 구성됐다. 7월 말까지 신라스테이 삼성에서 이용 가능하다.

