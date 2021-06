하나투어, 마일리지·상품권 유효기간 6개월 추가 연장

[아시아경제 최동현 기자] 하나투어가 올해 하반기 소멸 예정인 하나투어 마일리지와 여행상품권의 유효기간을 6개월 추가 연장한다고 28일 밝혔다.

하나투어 마일리지와 여행상품권의 유효기간은 5년이다. 하지만 코로나19 사태가 장기화되면서 최근 해외여행이 사실상 불가능했던 점을 감안, 하나투어는 올해 7월1일부터 12월31일 사이에 만료 예정인 115억원 상당의 마일리지와 여행상품권의 유효기간을 6개월 연장한다.

하나투어는 마일리지와 여행상품권 유효기간을 이미 지난해 1월부로 1년, 올해 1월부로 6개월 연장한 바 있다. 이번이 세번째 연장 조치다. 지난해에 유효기간이 연장된 회원의 경우 이번 조치를 포함해 유효기간이 총 2년 연장됐다.

하나투어 관계자는 "고객의 권익을 보호하는 등 고객의 가치를 최우선으로 삼아 고객중심형 상품과 서비스를 제공하겠다는 하나투어의 의지이자 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 연장선상"이라고 설명했다.

하나투어 관계자는 "코로나19로 해외여행이 어려웠던 점을 감안해 하나투어 마일리지와 여행상품권 유효기간을 추가 연장하기로 했다"고 말하며, "마일리지 유효기간 연장, 사용처 확대 등 고객이 원하는 서비스로 한 단계 높은 고객가치를 실현할 것"이라고 밝혔다.

하나투어 마일리지는 회원으로 가입하면 하나투어 이용시 이용금액의 최대 1%가 적립되고 하나투어를 통한 여행과 마일리지몰 등의 제휴처에서도 사용할 수 있다. 하나투어 마일리지는 하나투어닷컴 또는 하나투어클럽(hc.hanatour.com)에서 확인 가능하다.

