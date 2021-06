[포토]도봉구- 홍천군 우호교류 협정 맞손

도봉구, 25일 강원 홍천군청 찾아 우호교류 협정 맺어... 지역특성 반영한 상호 협력사업 발굴 행정 경제 문화 관광 체육 교육 등 지역사회 각 분야에 걸쳐 지속가능한 협력 사업들 함께해 나가기로 약속

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 강원 홍천군(군수 허필홍)과 지난 25일 우호교류 협정을 체결, 두 도시의 공동번영과 주민복지 향상을 위해 협력하기로 했다.

홍천군에서 진행된 협정식은 이동진 도봉구청장과 허필홍 홍천군수가 참석한 가운데 진행, 향후 지역 특산품 교류를 통한 상호 지역경제 활성화 및 문화·관광교류 촉진 등 실질적 교류 협력을 다짐하는 자리로 마련됐다.

협정에 따라 두 도시는 지역특성을 반영한 상호 협력사업을 발굴, ▲구·군민의 날 상호 초청 및 방문 ▲지역 주요축제 방문 ▲재해 발생 시 자원봉사 및 물자지원 등 인적·물적 자원 지원 협조 ▲농촌(문화)체험단 교류 ▲문화·관광시설 이용료 할인 ▲농·특산물 직거래장터 참여 등 행정 전방위에 걸쳐 지속가능한 실무 협력들을 이어나간다는 방침이다.

이날 도봉구는 우호교류를 기념하기 위해 구 대표산업인 양말산업을 소개하고 양말·손수건 세트를 선물하는 한편, 홍천군은 홍천의 자랑이자 군의 상징 마크이기도 한 무궁화 묘목을 전달해 우호교류 협정 의미를 더했다.

허필홍 홍천군수는 환영사를 통해 “홍천군과 도봉구의 서로 다른 도시 특성을 활용, 상호발전할 수 있는 상생의 길을 모색하고 유대를 강화하기 위해 적극적으로 나서겠다”고 밝혔다.

이동진 도봉구청장은 “양 도시가 서로의 발전 방향을 공유하고 적극적인 소통으로 다양한 분야에서 협력한다면 지속가능한 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 화답했다.

이로써 도봉구는 현재 국내로는 2012년 전북 부안군, 2017년 경기 양주시, 2019년 강원 원주시, 2021년 강원 홍천군과 우호교류를 맺었으며, 국외로는 1996년 중국 북경시 창평구와 자매결연을 맺고 있다.

