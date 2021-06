장성규, '소변테러 사건' 희화화 "비유였을 뿐…오해 드려 죄송" 사과

[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 장성규가 인천에서 일어난 '지하철 에스컬레이터 소변 테러' 사건에 단 댓글에 대해 사과했다.

앞서 장성규는 지난 25일 YTN 공식 유튜브 채널에 올라온 '지하철 에스컬레이터에서 여성에 소변...피해 여성이 직접 붙잡아'라는 제목의 영상에 "이런 변이 있나"라는 댓글을 달아 논란을 빚었다.

이 영상은 지하철 에스컬레이터에서 앞에 있던 여성을 향해 소변을 본 20대 남성이 경찰에 입건됐다는 내용이다.

당시 남성은 술에 취한 상태에서 여성을 향해 소변을 봤고, 여성은 남성을 직접 역무실로 끌고 가 경찰에 신고했다. 이 과정에서 여성과 남성 사이에 몸싸움까지 벌어진 것으로 알려졌다.

피해 여성 A씨는 YTN과 인터뷰에서 남성이 개찰구부터 따라왔고 계획적 범행이 의심되며 성추행을 당한 것 같은 수치심을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "트라우마가 생겨서 자꾸 뒤에 누가 있는 것 같아서 뒤를 돌아보는 습관이 생겼다. 전철만 오면 너무 땀이 나고 지금도 계속 소름이 돋고 무섭다. 언제 나한테 이런 일이 있을지 모르니까"라며 고통스러운 심경을 토로했다.

장성규의 댓글을 본 시민들은 사이에선 비판이 쏟아졌다. 누리꾼들은 "중대 범죄인데 장난처럼 가벼운 댓글을 단 것은 부적절하다" "심각한 문제를 이렇게 희화화하는 댓글은 예의가 아니다", "자식도 있으신 분이 범죄 영상을 보고 그런 댓글을 단 거냐" "본인 자식이라고 생각했으면 못 그랬을 텐데 한없이 가볍고 경솔하다" 등의 반응을 보였다.

논란이 확산하자 장성규는 문제의 댓글을 지우고 "나도 어이없고 화가 나서 소변을 본 나쁜 사람을 똥에 비유한 것뿐이었는데.. 의도와 다르게 오해를 드려 죄송하다"고 27일 사과했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr