만도, 美GM서 '무결함 차량 출고' 특별상…韓기업 유일

만도, GM선정 우수 협력 기업 등극

[아시아경제 유제훈 기자] 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 127,096 전일가 65,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 분할 채비 나선 만도, 주가 전망은 ?만도-스마트레이더시스템, 4D 이미지 레이더 공동개발 협약[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나 close 는 지난 22일(현지시간) 미국 제너럴모터스(GM)의 2020 올해의 우수 협력기업(SOY·Supplier of the year) 시상에서 무결함 차량 출고(Launch Exellence) 특별상을 수상했다고 28일 밝혔다. 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 127,096 전일가 65,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 분할 채비 나선 만도, 주가 전망은 ?만도-스마트레이더시스템, 4D 이미지 레이더 공동개발 협약[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나 close 는 올해를 포함, 7차례 우수협력 기업으로 선정돼 수상한 바 있다.

2020 SOY 선정 우수협력사는 모두 122개 기업으로, 이 중 특별상은 26개 기업만 선정됐다. 특히 이 중 무결함 차량 출고 부문에서 수상한 한국기업은 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 127,096 전일가 65,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 분할 채비 나선 만도, 주가 전망은 ?만도-스마트레이더시스템, 4D 이미지 레이더 공동개발 협약[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나 close 가 유일하다.

이 상은 천재지변 등 부품 수급 악조건을 이겨내고 GM과 긴밀히 협력한 기업에게 수여되는 것으로,지난해 허리케인 샐리, 코로나19 펜데믹 등의 와중에서도 픽업트럭 모델인 실버라도 차종은 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 127,096 전일가 65,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 분할 채비 나선 만도, 주가 전망은 ?만도-스마트레이더시스템, 4D 이미지 레이더 공동개발 협약[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나 close 의 전동주차 브레이크 등을 차질없이 공급받아 무사히 출고됐다.

실판 아민 GM 구매부문 부사장은 " 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 127,096 전일가 65,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 분할 채비 나선 만도, 주가 전망은 ?만도-스마트레이더시스템, 4D 이미지 레이더 공동개발 협약[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나 close 등 우수협력기업이 있어 팬데믹과 자연재해 등을 이겨 낼 수 있었다"고 전했다. 조성현 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 127,096 전일가 65,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 분할 채비 나선 만도, 주가 전망은 ?만도-스마트레이더시스템, 4D 이미지 레이더 공동개발 협약[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나 close 총괄사장도 "이번 수상은 GM과 오랜 기간 함께한 동반자로서 더욱 의미있게 다가온다"면서 "어떤 어려움 속에서도 최선의 노력을 다 하는 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 127,096 전일가 65,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 분할 채비 나선 만도, 주가 전망은 ?만도-스마트레이더시스템, 4D 이미지 레이더 공동개발 협약[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나 close 가 될 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr