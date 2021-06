조용한 씽크볼 '콰이어트', 레이어드 씽크볼 출시

[아시아경제 김종화 기자] 조용한 씽크볼 브랜드 '콰이어트(Quiet)'가 심플한 디자인과 다양한 액세서리 활용이 특징인 신제품 레이어드 씽크볼을 출시한다.

2018년 론칭한 '콰이어트'는 설거지할 때 물이 스테인리스와 닿으면서 발생하는 소리를 줄여주는 스테인리스 씽크볼 전문기업 ㈜백조씽크의 대표 인기 브랜드다. 코로나19 이후에는 삶의 질을 높여주는 주방 인테리어 아이템으로 주목받으면서 전년대비 180%의 매출신장률(1~5월)을 기록하고 있다.

이번에 새롭게 선보이는 'QLD850'은 프레스형 레이어드 씽크볼로 콰이어트의 기능은 기본, 심플한 디자인과 다양한 액세서리를 활용한 멀티기능을 갖췄다. 핵심은 씽크볼 내부에 만들어진 단턱이다. 바닥면에서 90㎜의 높이에 디자인된 단턱은 액세서리를 안정적으로 거치할 수 있으며 기능적인 부분을 도와 주방의 전체 품격을 유지시켜준다.

백조씽크 관계자는 "집 안에 머무는 시간이 증가하며 집 안 공간, 특히 주방의 중요성이 재조명되면서 편리함은 물론 삶의 질을 높여주는 아이템들이 주목받고 있다"면서 "소비자들이 원하는 라이프스타일을 실현할 수 있는 기능과 디자인을 갖춘 제품 개발을 위해 노력하겠다"고 말했다.

