서울시교육청, 교육후견인제 정책 포럼 29일 개최

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청 산하 교육연구정보원은 교육후견인제를 주제로 하는 정책포럼을 29일 오후 2시부터 온·오프라인으로 개최한다.

교육후견인은 지역사회와 학교, 가정이 함께 학생의 학습과 정서·심리 지원을 하는 제도다. 이번 정책포럼은 학습과 돌봄 지원에 대한 복지 차원의 관점을 넓히고 통합복지시스템에 대해 논의하기 위해 마련됐다.

조희연 서울시교육감이 기조발언에서 통합교육복지시스템을 제안한다. 교육복지체계 구축을 위한 제언(김진석 서울여대 사회복지학과 교수), 학교에서 바라본 서울학생 교육안전망(방대곤 서울천왕초 교장), 마을에서 바라본 서울학생 교육안전망(송민기 인디학교 교장), 학교-마을교육공동체가 함께 하는 교육후견인제 운영(조대진 서울시교육청 장학사) 등의 주제로 이어진다. 발제자들과 합동 토론회도 열린다. 발제자들과 지정토론자들이 ‘서울학생의 통합적 교육안전망을 위하여’라는 부제로 합동 토론을 진행한다.

임유원 교육연구정보원장은 “교육복지 패러다임의 혁신이 절실한 상황에서 학교, 가정과 지역사회가 감당해야 할 실질적 협력은 무엇이고 어떠한 제도적 뒷받침이 필요한지에 대해 교육공동체 모두가 함께 논의하는 기회가 만들어지길 기대한다”고 말했다.

