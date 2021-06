이노션, 칸 국제광고제 금상 '쾌거'…창사 이래 최고상 수상

[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 월드와이드는 세계 최대 광고 축제 ‘2020·2021 칸 라이언즈(칸 국제광고제)’에서 역대 최고인 금상을 수상했다고 28일 밝혔다.

올해 칸 국제광고제에서 헬스&웰니스 부문 금상 1개, 디자인 부문 은상 1개를 차지한 작품은 프린티드 바이 파킨슨 캠페인이다. 이는 이노션 유럽법인(IWE)이 제작했다. 이번 결과는 이노션 설립 이래 첫 칸국제광고제 금상 수상이라는 점과 디지털화에 따라 중요성이 높아지는 데이터를 활용해 제작물로 시각화하는 새로운 시도였다는 측면에서 의미가 크다.

프린티드 바이 파킨슨은 신경질환 가운데 가장 빠른 속도로 증가하고 있는 파킨슨병에 대한 경각심을 부각시키기 위해 유럽 최대 병원 그룹인 베를린 샤리테대학병원과 함께 기획한 캠페인으로, 첨단기술과 크리에이티브의 융합을 통해 솔루션을 제안했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이노션은 여섯 명의 파킨슨 환자를 대상으로 손 떨림 때문에 사용하기 어려워진 물건을 파악해 특별한 제작에 나섰다. 그들의 운동 및 신경학적 데이터를 전자시스템과 가속도계로 기록, 3D 프린터기에 적용해 각 아이템을 청동으로 출력한 것이다. 파킨슨병이 환자의 삶에 미치는 영향을 시각화한 미술 오브제는 전시회를 통해 판매됐으며, 수익금은 사리테 대학병원의 연구 프로젝트에 기부됐다.

가브리엘 마타 IWE 최고크리에이티브책임자는 “지난해 2020년 최고의 독일 광고회사 수상에 이어 세계 최고 권위의 광고제에서 큰 상을 수상하게 돼 매우 기쁘다”며 “앞으로도 이노션만의 디지털 솔루션을 개발해 소비자와 광고주의 마케팅 니즈를 충족시킬 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr