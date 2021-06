美, 코로나19 中 기원설 재검토도 결론 못 내릴 듯

바이든 대통령 90일간의 재검토 지시 불구 진전 없어

미 정보기관들도 뾰족한 해법 없어 고민



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 정보기관들에 지시한 코로나19 기원에 대한 90일간의 검토가 결론 없이 종료될 것이라는 전망이 제기됐다.

월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 익명의 정부 관계자를 인용해 정보기관들이 코로나19가 동물과 인간과의 접촉에 의한 것인지, 중국 바이러스 연구소에서 유출된 것인지에 대한 결정적인 증거를 확보하지 못했다고 보도했다.

바이든 대통령은 다음 달 중순쯤 90일간의 보완 조사 지시와 관련, 중간 결과를 보고 받을 예정이다

당국자는 바이든 대통령이 90일간의 조사 이후에도 확실한 답을 얻지 못할 수 있다는 사실을 인지하고 있지만, 시간에 얽매이지 않고 조사해야 한다는 의지가 있다고 설명했다.

지난 5월 초 바이든 대통령에게 보고된 검토 결과에서, 한 정보기관은 바이러스가 실험실에서 유출된 것으로 파악했고 두 기관은 자연발생설로 진단했다. 다른 기관들은 결론을 내리기 위한 구체적인 증거가 없다는 입장이었다. 이에 바이든 대통령은 90일간의 추가 검토를 지시했음을 밝혔다.

이번 검토는 에이브릴 헤이즈 전 중앙 정보국(CIA) 부국장이 맡고 있다. 다만 전염병 기원에 대한 조사라는 임무 자체가 정보기관에 낯설다 보니 쉽지 않은 도전이 되고 있다.

중국이 우한 바이러스 연구소에 대한 데이터 제공을 차단하고 있는 상황에서 미국도 조사에 진전을 이루기 어려운 상황이다. 이때문에 미 측은 중국에 추가 조사 협조를 지속적으로 요구하고 있지만 중국은 이에 응하지 않고 있다.

바이든 대통령은 이후에도 이달 초 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 후 기자회견에서 중국이 코로나19 기원에 대한 조사에 협조해야 한다고 압박한 바 있다.

코로나19 중국 실험실 기원설은 좀처럼 사라지지 않고 있다. 최근에는 중국이 미 국립보건원(NIH)이 보관하고 있는 코로나19의 유전자 서열 데이터베이스(DB)를 삭제할 것을 요구한 것이 알려지며 논란이 됐다.

