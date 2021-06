문준용 해명에 "누가 물어봤나…온 국민이 짜증" 직격탄 날린 김근식

[아시아경제 권서영 기자] 김근식 경남대 교수가 문재인 대통령의 아들 문준용 씨의 지원금 논란과 관련해 강도 높은 비판을 가했다.

김근식 경남대 교수는 오늘(26일) 자신의 페이스북에 "그만 좀 하자. 제발 대통령 아들 때문에 온 국민이 짜증 좀 나지 않게 해줄 수는 없냐"는 요지의 글을 게시했다. 그는 "조용히 가만 있는 게 그렇게 어렵냐"며 "문 씨 말대로 이번 지원금 선발에는 '아빠 찬스'와 특혜 없이 실력으로 뽑힌 게 맞다. 처음부터 그랬을 거라고 인정했다", "돈이 목적이 아니라 업계에서 실력을 인정받는 성취감이자 작가의 경력을 위해 주요 공모 사업에 응모하는 것도 충분히 이해하고, 자부심을 가질 만한 일이다"라고 말했다.

이어 김 교수는 "그래서 처음부터 그 부분에 대한 시비를 걸지 않았다"라며 "다만 대통령의 아들로서 세상을 시끄럽게 하지 말고, 그 높은 실력을 가진 예술가로서 그냥 묵묵히 자기 작업을 열심히 하라고 말했을 뿐"이라고 설명했다. 또한 그는 "이번 일도 누가 물어봤느냐. 기자가 미리 알고 시비를 걸었는가"라며 "아무도 궁금해하지 않았는데 본인 스스로 페이스북에 자랑을 해서 불거진 논란이 아니냐", "정치권의 공격을 부추겨서 자신의 실력을 자랑하려던 고도의 술책이냐"라고 비판의 목소리를 높였다.

김 교수는 "제발 조용히 작업만 하라. 작가로서 실력은 있을지 모르지만 겸손함은 없다"며 "작가는 실력도 중요하지만 인격도 중요하다. 특히나 대통령의 아들이라는 특수한 지위를 지니고 있다면 더 겸손하게 묵묵히 작업에 열중하라"고 충고했다.

또 그는 글의 말미에서 "대통령의 아들이라면 재미를 찾기보다는 조용하고 겸손하게 살아야 한다. 남들은 자식 교육을 잘못 했다며 부모님을 탓할 것"이라고 주장했다.

한편 문 씨는 앞서 한 언론과의 인터뷰에서 최근 자신을 둘러싸고 불거진 한국문화예술위원회의 지원금 논란과 관련하여 "특혜는 없었다. 특혜 의혹을 제기한 정치인들은 아무런 근거 없이 대통령의 가족을 정치에 악용하지 말라"고 설명한 바 있다.

