文대통령, SICA 정상 트윗에 화답

코스트리카·과테말라 대통령 트윗에 메시지 전해…"앞으로도 양측이 협력해 나가기를 희망"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 26일 한국-SICA 정상회의에 참석한 정상들의 트위터에 화답하며 교류 협력에 대한 의지를 재확인했다.

우선 문 대통령은 알바라도 코스트리카 대통령의 트윗에 대해 "알바라도 대통령님, 어제 정상회의를 통해 한-SICA 관계 발전을 위한 좋은 방안을 많이 들려주신 것에 감사드리며, 앞으로도 양측이 함께 협력해나가기를 희망합니다"라고 전했다.

쟈마테이 과테말라 대통령 트윗에 대해서는 "쟈마테이 대통령님, 과테말라의 한-중미 FTA 가입 희망 의사를 밝혀주셔서 감사합니다. 어제의 건설적인 논의가 한-SICA 협력을 더욱 강화할 것으로 믿습니다"라고 말했다.

세레소 SICA 사무총장 트윗에 대해서는 "세로소 사무총장님, 어제 정상회의가 한-SICA 관계 진전의 계기가 됐다는 말씀에 전적으로 공감합니다. 앞으로도 양측이 다양한 분야에서 협력해나가기를 희망합니다"라고 답변했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr