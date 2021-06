람보르기니로 운전 배운다? 두바이 '슈퍼카 운전 학원' 화제

[아시아경제 권서영 기자] 두바이의 한 운전 학원이 슈퍼카로 운전을 연습하는 강좌를 개설해 화제다.

25일(현지 시각) 미국 ABC뉴스는 람보르기니, 벤틀리 등의 슈퍼카로 운전 연습을 가르친다고 알려진 아랍에미리트(UAE)의 한 운전 학원의 모습을 소개했다.

두바이의 '에미리트 드라이빙 인스티튜트'라는 운전 학원에는 고급 차종이 즐비하게 늘어서 있다. 이러한 고급 차량을 이용해 운전을 배우는 '플래티넘 드라이빙 코스' 연수 과정의 수강료는 최소 3800달러(한화 약 430만원)에서 5900달러(한화 약 668만원)에 달한다.

두바이는 전 세계에서 슈퍼카 소비량이 가장 높은 국가 중 하나다. 이에 따라 학원은 명품 자동차가 흔한 두바이의 실제 도로 환경을 고려해 가르치자는 취지에서 이러한 강좌를 개설한 것으로 알려졌다. 공개된 영상에서는 실제로 운전을 배우기 시작한 사람들이 이 차량을 직접 운전하며 연습하는 모습이 담겨 있어 이목을 끌었다.

학원 관계자는 "일반 차량으로 운전 연습을 마친 고객들이 자신의 슈퍼카를 몰고 초보 운전에 나섰다가 사고를 낸 적도 있다"며 "고객들이 운전 면허를 취득한 이후 실제로 구입하게 될 럭셔리 차량에 보다 쉽게 적응하도록 돕자는 아이디어였다"고 밝혔다. 한 수강생은 "강사와 함께 슈퍼카를 운전할 수 있어서 만족스럽다"고 말했다.

