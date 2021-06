주한미군 관련 누적 확진자는 932명 달해

[아시아경제 장세희 기자]경기도 평택과 동두천 미군기지에서 코로나19 확진자가 13명 추가됐다.

26일 주한미군 사령부에 따르면 지난 22일 경기도 평택 미군기지(캠프 험프리스)에서 주한미군 가족 1명이 증상 발현으로 검사를 받아 확진됐고, 이후 접촉자들을 대상으로 추가 검사를 하는 과정에서 지난 24일까지 장병 9명과 가족 1명이 추가로 양성 판정을 받았다.

동두천 미군기지(캠프 케이시)에서는 장병 2명이 증상이 나타나 검사를 받고 지난 24일 양성으로 확인됐다. 이들은 현재 코로나19 전용 시설로 옮겨져 치료를 받고 있다. 주한민군은 확진자들이 다녀간 기지 안팎 시설에 대해 방역조치를 하고 있다.

한편 주한미군 관련 누적 확진자는 932명으로 늘었다.

