장성군 ‘6·25전쟁 제71주년 기념행사’ 개최

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 25일 6·25참전용사기념탑에서 ‘6·25전쟁 제71주년 기념행사’를 열었다고 밝혔다.

6·25참전유공자회 장성지회가 주관한 이날 행사는 참전유공자와 유두석 군수, 고재진 장성군의회 부의장, 보훈단체 관계자 등 90여명이 참석했다.

기념식은 국민 의례로 시작해 유공자 표창 수여, 기념사, 축사 등의 순서로 진행됐다.

군은 조례 개정을 통해 내달부터 사망한 참전유공자의 배우자에게 유족 수당 5만원을 지급한다.

또 전입자의 참전·보훈명예수당 지급 조건이었던 ‘장성군 1년 이상 거주’ 항목을 폐지해 전입 즉시 수당을 지원받을 수 있도록 했다.

유두석 군수는 “6·25 참전 용사들의 희생이 없었다면 오늘날 우리도 존재하지 않았을 것이다”며 “다시 한번 깊이 감사드리며 국가 유공자 및 유족에 대한 예우를 강화하고 복지를 향상시킬 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

