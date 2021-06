담양교육지원청, 중학교 학습복지 실현 협의회 가져

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 지난 24일 관내 교감과 업무담당자가 참여하는 중학교 학습복지 실현을 위한 협의회를 실시했다고 25일 밝혔다.

이번 협의회는 관내 중학교 학력 실태 분석 결과 공유, 성취평가제 기반 교수·학습-평가 연계, 중학교 학력 격차 해소 방안에 대해 함께 논의하는 시간을 갖고자 마련했다.

또 담양여중에서 실시하고 있는 학력 향상 운영 방안에 대해 교감 선생님의 설명을 들으며 사례를 공유하기도 했다.

협의회에 참석한 한 교사는 “지금까지는 기초학력 미달 학생을 구제하는 것이 학력 향상의 주를 이루었는데, 중학생들의 전반적인 학력 실태 분석과 학력 격차 해소 방안에 대한 토의, 그리고 관내 중학교 사례 공유를 통해 중학교 학습복지 실현을 위한 공감대 형성 및 이해도가 높아질 수 있었다”고 말했다.

김철주 교육장은 “중학교 기본학력 책임교육 실현을 위한 학생 맞춤형 교육을 실현하고 학교의 자발성에 기반한 중학교 단위학교 책임교육 실현을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr