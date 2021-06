[아시아경제 이광호 기자]NH농협은행 소비자보호부 직원들은 영농철을 맞아 경기도 양평군에 소재한 다대리 자매결연마을을 방문해 일손돕기를 실시했다고 25일 밝혔다.

이날 참여한 임직원들은 코로나19 확산 방지를 위한 마스크 착용 및 거리두기 등의 방역 수칙을 준수하는 가운데 들깨심기 작업과 꽃밭 정비 등 환경미화 활동을 실시하며 구슬땀을 흘렸다.

강문철 소비자보호부장은 "코로나19 장기화로 인해 일손부족에 어려움을 겪는 농가에 도움이 되고자 일손돕기에 참여하게 됐다"며 "앞으로도 지역사회의 동반자로서 함께하는 100년 농협 구현에 앞장서겠다"고 말했다.

