김해시, 청소년 진로 토크 콘서트 참가자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 7월 24일 김해청소년문화의집이 주관하는 ‘청소년 진로 토크 콘서트’를 개최한다고 25일 밝혔다.

2021 김해시 청소년 어울림마당의 셋째 마당으로 진행되는 이번 행사는 청소년들의 고민 1순위인 진로와 진학에 막연한 생각 강연과 토크를 통해 구체화하고, 청소년들의 놀이마당을 제공한다.

당일 행사는 ‘김해청소년문화의집 유튜브 채널’로 실시간 생중계된다.

김해시 거주 9~24세 청소년이면 누구나 다양한 형태로 참여할 수 있으며, 시청 공지사항 또는 김해시공공예약포털을 통해 신청할 수 있다.

체험 제공자로 참여하고 싶다면 24일부터 7월 4일까지, 문화체험이나 진로 토크 콘서트 촬영 현장에 직접 참여하고 싶다면 7월 10일부터 16일까지 신청하면 된다.

최성임 청소년문화의집 국장은 “코로나19로 달라진 우리의 일상 속에서 청소년들이 이번 진로 토크콘서트를 통하여 진로, 진학을 넘어 삶의 방향을 함께 고민하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr