현대캐피탈, 지오영 그룹과 '친환경 전기차 전환' 업무 협약 체결

친환경 전기차 보급 확대에 앞장서

[아시아경제 기하영 기자]현대캐피탈이 국내 최대 의약품 유통기업인 지오영 그룹과 친환경 전기차 보급 확대에 나선다.

현대캐피탈은 지오영 그룹과 정부의 친환경 뉴딜 정책을 이행하고, 친환경 전기차 보급 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 전일 서울 여의도 현대캐피탈 본사에서 진행한 협약식에는 목진원 현대캐피탈 대표와 김진태 지오영 사장 등이 참석했다.

이번 협약으로 두 회사는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하는 기업의 모범 사례가 되고, 전기차가 업무용 차량을 넘어 새로운 가치를 창출하는 수단이 될 수 있음을 보여주기로 뜻을 모았다.

지오영 그룹은 이번 협약을 통해 업무용 차량 48대를 현대자동차의 신형 전기차인 아이오닉5로 전환하고, 지오영 그룹의 대형 화물차는 물론 모든 업무용 차를 단계적으로 친환경 차량으로 교체해 나가기로 했다.

현대캐피탈은 지오영 그룹의 원활한 전기차 이용 확대를 위해 지오영 그룹 사업장에 100kW급 급속충전기 설치도 지원하기로 했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr