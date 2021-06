동대문구 예산 실무책자 ‘슬기로운 예산생활++’ 발간

예산의 기본편 10장, 심화편 6장, 별첨 4장 총 185페이지 예산 설명 책자 제작... 실무에 적합한 실제 공문 및 흐름도 첨가 직원들 이해 쉽도록 도와

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 실무에서 많이 쓰이는 기본적인 예산개념 기본편 10장 및 심화편 6장으로 구성한 예산 설명 책자 ‘슬기로운 예산생활++’를 자체 제작·발간했다.

구는 신규 직원 및 처음 예산 업무를 하며 어려움을 겪고 있는 직원들이 쉽고 효율적이며 정확하게 예산 업무를 진행할 수 있도록 총 185페이지의 분량의 책자를 발간하게 됐다.

내용으로는 예산의 전용, 변경, 예비비 사용 등 실무에서 가장 흔하게 쓰이는 기본적인 개념은 물론 예산 처리 순서를 누구나 쉽게 알 수 있는 자체 공문 및 흐름도도 함께 수록했다.

구는 지난해 처음으로 예산 설명 책자 ‘슬기로운 예산생활+’을 발간, 직원들 큰 호평을 받았다. 올해는 이에 힘입어 심화내용과 실무에 필요한 업무처리 팁을 추가로 담아 책을 준비하게 됐다.

유덕열 동대문구청장은 “예산은 구정을 운영하는데 가장 필수적인 개념”이라며 “이번에 발간된 책자를 활용해 모든 직원이 어느 부서를 가도 행정의 전문성을 더욱 살릴 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

