전남경찰 ‘실종 경보 문자’ 발송 2시간만에 실종 지적장애인 찾아

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 실종아동, 지적장애인, 치매환자를 신속히 찾기 위해 지난 9일부터 ‘실종 경보 문자메시지 제도’를 시행한 가운데 전남에서도 첫 실종 경보 문자 활용 발견 사례가 나왔다.

실종아동 등의 보호 및 지원에 관한 법률 제9조의2에 의거해 실종아동 등(18세미만 아동, 지적장애인, 치매환자) 실종시, 실종자 인적사항을 재난문자 형식으로 발송, 제보를 받아 신속하게 발견하는 제도다.

24일 전남경찰청에 따르면 지적장애인 김모(44)씨는 지난 23일 낮 12시께 강진군 병영면 주거지에서 나갔다가 귀가하지 않았다.

실종 발생 지역이 실종자의 동선을 파악할 수 있는 CCTV가 부족하고, 지적장애인의 특성상 조기에 발견하지 않으면 장기 실종으로 진행될 수 있는 상황이였다.

이에 경찰은 실종경보 문자메시지 제도를 착안, 요건을 검토한 뒤 23일 오후 7시께 강진 지역에 실종경보 문자메시지를 발송했다.

실종경보 문자를 발송할 수 있는 요건은 ▲보호자 동의 ▲상습 가출 전력이 없을 것 ▲피해발생 우려가 있을것 등의 상황이 있을때 가능하다.

문자메시지에는 실종자의 성명, 나이, 키, 몸무게 등 기본 정보가 담겼고, 문자에 포함된 링크를 누르면 실종자 사진 열람과 상세한 인상착의를 확인할 수 있다.

이후 경찰은 약 2시간만인 오후 9시께 문자를 받은 마을 주민으로부터 실종자 소재를 알고 있다는 신고를 접수했고, 출동한 경찰은 현장에서 김씨의 안전을 확인했다.

전남경찰청 관계자는 “실종자는 다행히 건강한 상태로 발견돼 가족에게 안전하게 인계했고, 실종 경보 문자의 효과가 입증된 좋은 사례라며, 실종자 발견에 큰 도움을 준 제보자에게는 감사장을 수여할 예정이다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr