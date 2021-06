이재명 "민관학 건의 여성 정책 도정에 적극 반영하겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 민관학이 공동 발굴한 경기도 여성가족 정책에 대해 적극적으로 도정에 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.

이 지사는 24일 경기도청에서 열린 '경기도 여성가족 정책발굴 포럼 종합발표회'에서 이같이 강조했다. 이날 발표회에는 문경희 경기도의회 부의장, 김성수 경기도의회 여성가족평생교육위원회 부위원장, 정정옥 경기도여성가족재단 대표이사 등 50여명이 참석했다.

이 지사는 인사말을 통해 "우리 사회가 당면하고 있는 여러 과제들이 있지만 가장 중요한 게 공정성을 회복하는 것"이라며 "공정성은 실질적 평등을 지향하는 것인데 가장 심각한 영역이 아마도 성평등 문제가 아닌가 싶다"고 운을 뗐다.

이어 "만들어 주신 자료는 열심히 보고 저의 평등에 대한 관점이나 성평등 문제에 대한 인식을 좀 더 높이는 기회로 잘 활용하겠다"면서 "경기도가 가진 권한이나 역량은 적지만 실행 가능한 정책들은 최대한 신속하게 채택, 시행할 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

포럼은 ▲성ㆍ재생산 건강권 존중 ▲가족다양성 보장 ▲성별임금격차 해소 ▲일하는 청년여성 성평등 환경 구축 ▲공적 아동돌봄체계 강화 ▲위기 아동청소년 안전망 강화 등 6개 의제로 구성됐다.

의제는 오랜 사회적 요구가 있었지만 해결에 진척이 미진했던 분야, 혹은 사회의 급격한 변화에 비해 행정이 발맞춰가기 어려웠던 분야를 중심으로 선정됐다.

발표회는 그간 의제별로 여러 차례 진행된 포럼에서 도출한 내용을 각 위원장들이 발표한 뒤 경기도에 정책과제를 전달하는 방식으로 진행됐다.

도는 포럼에서 발굴한 각종 정책들을 면밀히 검토해 도정에 반영하는 한편, 중앙정부에 법제도 및 추진체계 개선 등을 적극 건의키로 했다.

