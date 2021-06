산은, 국내 최초 산업단지 친환경 연료전환 지원

KDB탄소스프레드 상품 활용…감축효과 평가를 근거로 금리우대 제공

[아시아경제 박선미 기자] 산업은행이 지난 4월 출시한 KDB탄소스프레드 프로그램(탄소감축 상품)을 활용해 국내 최초의 산업단지용 집단에너지 친환경 연료전환 사업을 지원한다고 24일 밝혔다.

대상시설은 울산 석유화학공업단지 집단에너지 공급사업자인 한주가 추진중인 가스복합 열병합발전소다. 산업은행은 산업계의 온실가스 감축노력을 장려하기 위해 지난 4월 출시한 KDB탄소스프레드 프로그램을 활용해 1%포인트의 금리우대 혜택을 부여했다. 이번 투자를 통해 연간 최대 41만3000톤의 온실가스 감축 효과가 예상된다. 이는 소나무 8200만그루를 심는 효과와 같다.

KDB탄소스프레드 프로그램은 국내 금융기관 최초로 온실가스 감축효과에 대한 외부 전문기관의 평가절차를 의무화해 금리혜택에 연동한 상품이다. 환경부 지정 온실가스 배출량 검증기관인 로이드인증원이 평가를 실시해 감축효과 추정에 대한 신뢰도를 제고했다.

산업은행 관계자는 "KDB탄소스프레드 프로그램을 통해 출시 이후 약 3개월간 한주를 포함한 5개 기업에 총 2270억원을 지원했다"며 "탄소감축 상품의 경우 친환경 연료전환 외에도 폐열 회수·이용, 공정개선, 고효율 기기 도입 등 온실가스 감축효과를 기대할 수 있는 광범위한 시설투자를 대상으로 금리우대 혜택이 제공되는 만큼 많은 관심과 활용을 부탁드린다”고 당부했다.

