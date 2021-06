[포토]성장현 용산구청장, 모범보훈대상자 표창

[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 23일 용산공원 부분개방부지에서 열린 ‘호국보훈의 달 기념 보훈가족 나라사랑 행사’에서 모범보훈대상자들에게 표창을 수여했다.

이날 행사는 내빈소개, 국민의례, 모범보훈대상자 표창, 기념사 순으로 1시간 동안 진행됐으며 성장현 용산구청장, 이성춘 서울지방보훈청장, 보훈단체 회원 등 100명이 자리했다.

코로나19 상황을 감안, 행사 내용, 인원을 최소화시켰으며 특히 보훈단체 회원의 경우 ‘코로나19 백신 접종 완료자’들만 행사에 참석토록 했다.

울해 구 모범보훈대상자는 9명이다.

김상두(상이군경 용산구지회), 안경선(전몰군경유족회), 남순우(전몰군경미망인회), 주관영(광복회 용산구지회), 임동복(무공수훈자회 용산구지회), 지동일(대한민국6.25참전유공자회), 현병조(대한민국월남참전자회 용산구지회), 장영태(고엽제전우회 용산구지회), 임도규(특수임무유공자 용산구지회)씨가 ‘호국보훈문화 창달’ 기여로 구청장 표창을 받았다.

성장현 용산구청장은 “나라를 위해 희생한 호국영령들과 보훈대상자들에게 감사와 존경의 뜻을 전한다”며 “내년까지 보훈회관 건립을 끝내고 보훈단체에 대한 지원을 강화할 것”이라고 말했다.

