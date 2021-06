도쿄올림픽 관람객 축소에 관람권 91만장 취소·환불

[아시아경제 권재희 기자] 도쿄올림픽 관람객을 축소하기로 하면서 관람권 수십만 장이 환불처리 절차를 밟을 것으로 보인다.

24일 아사히신문에 따르면 도쿄 올림픽.패럴림픽 조직위원회는 판매 완료된 올림픽 관람권 중 유효 티켓의 수를 축소하기 위한 재추첨 결과를 내달 6일 오전 공식판매사이트에 공표한다고 밝혔다.

관람권 재추첨 대상 종목은 육상, 야구, 축구, 골프, 근대5종, 럭비, 소프트볼, 서핑, 개·폐회식 등 합계 97개 세션으로 이 중 91만 장이 효력을 상실하게 된다.

관람권은 최초에 약 448만 장이 판매됐다. 하지만 대회를 1년 연기하면서 환불이나 취소가 이어져 현재 363만 장이 유효한데 여기서 91만 장을 더 줄여 272만 장으로 축소한다.

조직위는 추첨에서 탈락한 관람권을 환불할 방침이다.

일본 정부와 조직위 등은 도쿄올림픽 때 경기장 정원의 50%, 최대 1만 명까지 관람객을 수용하기로 결정했으며 코로나19 감염 확산 속도가 빨라져 긴급사태 등이 발효되면 무관중 경기로 전환하는 방안도 검토하기로 했다.

코로나19 확산 상황에 따라서는 관람권 수를 축소하는 절차가 다시 진행될 가능성이 있다.

