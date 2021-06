[아시아경제 윤동주 기자] 1년 3개월 만에 국민의힘 복당의 결정된 홍준표 의원이 24일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 국민의힘은 이날 국회에서 최고위원회의를 열어 홍 의원의 복당 신청안을 가결했다. 현재 야권 지지율 2위를 달리는 홍 의원은 지지율 1위인 윤석열 전 검찰총장과 계속해서 대립각을 세우고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr