거창군 반투위, ‘황강 광역취수장 설치 사업 반대’ 집회 열어

세종시 환경부 청사 입구에서 반대 목소리 높여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군 황강광역취수장설치 반대 투쟁위원회(이하 반추위)는 24일 세종시 환경부 청사 입구에서 ‘황강 광역취수장 설치 사업 반대’ 집회를 열었다.

이날 집회에는 김일수 도의원을 비롯해 방추위 등 50여명이 참여해 환경부 주관 ‘낙동강 유역 물관리위원회’에 참석하는 위원들을 향해 주민 동의 없이 추진하는 설치 사업을 반대하고, 낙동강 유역 물관리위원회 개최를 취소해 달라고 요구했다.

반대 집회에서 손정운 대표는 “설치 사업의 직·간접 이해당사자인 거창군을 배제한 채 진행되고 있는 정부와 경상남도의 어떠한 논의와 결정을 절대 받아들일 수 없다”며 “설치 사업이 중단될 때까지 7만 군민과 함께 강경 투쟁할 것”이라고 했다.

구인모 거창군수는 “환경부는 절차적 정당성을 상실한 낙동강 유역 물관리위원회 개최를 즉각 철회하고 지역 간 갈등을 유발하는 사업을 중단할 것을 촉구”하며 “다른 일정으로 함께 하지 못해 아쉽지만 반투위와 끝까지 함께 할 것”이라고 격려했다.

지난 21일 발족한 거창군 반투위는 축산단체, 환경단체, 이장협의회, 주민자치회, 농민단체, 상공협의회 등이 참여했으며, 거창군청 로터리에서 결의대회도 개최한 바 있다.

‘낙동강 유역 물관리위원회’는 환경부 장관을 위원장으로 하는 정부위원 21명과 민간위원장을 포함한 민간위원 22명으로 구성된 낙동강 유역 내 물 관련 최상위 의사결정기구로 거창군과 합천군, 창녕군의 반대 수위가 증가하고 있는 가운데 오늘 위원회에서 심의·의결된 내용이 어떻게 추진될지 환경부와 경상남도의 향후 대책이 주목된다.

