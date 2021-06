'코리아 핀테크 위크 2021' 24개 기업 1255억 투자 유치

54개 핀테크 기업 170여명 채용 진행

[아시아경제 이광호 기자]'제3회 코리아 핀테크 위크 2021'을 통해 총 24개 기업이 1255억원의 투자금을 유치한 것으로 나타났다.

24일 금융위원회에 따르면 지난달 26일 온·오프라인 동시 개막한 코리아 핀테크 위크 2021에 현재까지 25만명이 홈페이지를 방문하고 144만 페이지 이상 관람한 것으로 집계됐다.

오프라인에서는 개막식 및 기조연설, 핀테크 정책 설명회, 핀테크 기업의 서비스 시연과 기업설명회(IR) 경진대회를 진행했다. 온라인을 통해 투자자 미팅, 핀테크 기업의 실제 채용절차, 146개 핀테크 기업 및 금융회사의 서비스 전시, 14개의 세미나 등 투자-채용-체험의 장을 마련했다.

특히 IR 경진대회에서 5개 핀테크 기업이 총 82억원의 투자를 유치했다. 온라인 투자자 미팅 및 다양한 사전행사를 통해 24개 핀테크 기업이 총 1255억원의 투자를 유치했다.

또 54개 핀테크 기업, 금융회사, 유관기관 등이 온라인 채용설명회를 진행했고, 핀테크 기업의 실제 채용 절차도 진행해 최대 170여명의 채용을 진행할 예정이다.

아울러 13개 국가의 39개 해외 핀테크 기업, 금융회사, 투자사 등이 온라인 전시에 참여해 핀테크 기업의 해외 진출 및 글로벌 협력의 기회가 마련됐다.

